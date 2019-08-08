Adana bayrama hazırlanıyor

Vatandaşların en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar, Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince hazır hale getiriliyor. Mezarlıklarda kuruyan ot, diken ve katı atıkların temizliğini yapan ekipler, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını temiz ve güvenli bir ortamda ziyaret etmelerini sağlıyor. Yürüme zorluğu çeken vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için de mezarlıklarda golf arabaları ile servis hizmeti verilecek.

Ücretsiz otobüs ve metro seferleri

Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram boyunca sevdiklerini rahatça ziyaret etmeleri için tüm hatlarda otobüs ve metroda ücretsiz toplu taşıma ücreti verecek. Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için Eski Vilayetten, Buruk, Asri, Kabasakal, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına 07:30 - 17:00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri belirlenen alanlarda bayram süresince görev başında olarak hayvan satış ve kesim yerleri dışında yapılacak işlemlerin önlenmesi için çalışma yürütecek. Mezarlıklar önünde vatandaşları rahatsız eden dilencilere karşı önlem alacak olan zabıta ekipleri, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için 24 saat görevlerinin başında olacak.

Daha yeşil Adana

Bayram tatillerini Adana'da geçirecek olan vatandaşların parklarda huzurlu ve rahat bir bayram geçirmesini sağlamak için harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli, parklarda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Kent estetiğine de önem veren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Karataş yolunda ve Havutlu Mahallesi Mecit Serçe Caddesi'nde orta refüj çalışması yaptı. Orta refüjdeki bordürleri yenileyerek, hafriyat ve molozlar temizlendikten sonra bitkisel nebati toprak dolgusu yapılan orta refüje Adana Büyükşehir Belediyesi Küçükoba Fidanlığı'nda yetiştirilen palmiye ağaçları dikildi. Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu'nda da çalışmalar yapan ekipler yolu temizleyerek ağaçları budadı. Türkmenbaşı ile Mavi Bulvar'ın kesiştiği kavşakta çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Daire Başkalığı ekipleri, kavşak, akıllı dönüş ve refüjlerin toprak dolgusu, sulama, tesviye ve bitki ekim işlerine devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile Adana bayram öncesi güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Alo 153 operatörleri, bayram boyunca Adanalıların dilek, talep ve şikayetlerini not ederek görev başındaki birimlere ileterek anında müdahale edilmesini sağlayacak.