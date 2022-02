Adana Bilim ve Sanat Merkezi'nin "Girişimcilik" projesine hibe

Adana Bilim ve Sanat Merkezi 'Girişimcilik Bilim ve Sanat ' isimli projeyle hibe almaya hak kazandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi bünyesinde çağrıya çıkan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı" kapsamında Adana Bilim ve Sanat Merkezi tarafından sunulan ''The Science and Art of Entrepreneurship - Girişimcilikte Bilim ve Sanat'' adlı proje hibe almaya hak kazandı.

Projenin tanıtımı nedeniyle düzenlenen toplantıya Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Efe Efeoğlu'da katıldı.

Adana Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sezai Sarpkaya, kurumun ulusal ve uluslararası başarılarından söz ederek okulların 21.yy becerilerinin yanı sıra farklı beceriler kazandırması gerektiğini, inovasyon odakliı düşünmenin önem kazanacağını vurguladı.

Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Gülbahar Avcı, zorlu bir yazım süreci sonrası Adana'ya kazandırdıkları projeden dolayı bir devlet kurumu olarak gurur duyduklarını söyledi. Proje kapsamında kritik düşünme becerisi kazanacak olan bireylerin klasik çerçevenin dışında düşünerek girişimcilik becerilerinin gelişeceğini, Adana'daki öğretmen ve öğrencilerin girişimcilikle ilgili fırsatları tanıyacağını belirten Avcı, bu fırsatları uygulamaya koymak için ortam ve materyal hazırlanacağını söyledi.

Projeye destek veren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr Efe Efeoğlu ise, yaptığı konuşmada eğitimin her kademesinde girişimcilik eğitimine önem verilmesi gerektiğini ve öğrencilerin kendi geleceklerini şekillendirecek bilgi, beceri ve tutumla donatılması gerektiğini belirtti.