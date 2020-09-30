Adana bisiklet yollarıyla örülüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tamamını kapsayacak 135 km'lik bisiklet yolu projesi hedefinin ilk 2 etabını oluşturan 15 km'lik yol çalışması devam ediyor. Şehri yeni bisiklet yolları ile buluşturma çalışmaları sürerken, mevcut bisiklet yollarında da onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Adana'da uzun süredir yapılmak istenen ama yapılamayan bisiklet yollarını hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma temposuna giren Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni stadyum bölgesindeki bisiklet yollarında çalışmaları sürdürürken, Fuzuli Caddesi'nde de zemin değişikliği ve asfaltlama çalışması yaptı. Özellikle pandemi döneminde toplu taşımada oluşabilecek sağlık riski nedeniyle bisikletle seyahat etmek son derece önem kazandı. Spor yapılmasını sağlayacak bisiklet yolları, küresel ısınmaya neden olan sera gazının azalması noktasında da faydası olacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bisiklet yollarının yapımına büyük önem veriyor ve kentin bisiklet yollarıyla örülmesi için verdiği talimatların denetimini bizzat yapıyor.

Turgut Özal Bulvarı'nı kent merkezine bağlayacak bir aks oluşturma çalışmasını sürdüren ekipler Adana'ya 135 km'lik bisiklet yolu kazandırma çalışmalarına aralıksız devam ederken, belli bölgelerde de zemin değişikliğiyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Zemin çalışmaları tamamlanan yerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öngördüğü standartlarda bisiklet yolu olarak asfaltlanıyor.

Birinci ve ikinci etap bisiklet yolları:

1.Etap toplam: 7,8 km: Turgut Özal Bulvar: 3,2 km - Şehitler Bulvarı: 1 km - Aşıklar Bulvarı: 1,6 km - Yeni Stadyum Çevresi: 2 km

2.Etap toplam: 7,2 km: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı: 3,4 km - Kasım Gülek: 1 km - Dilberler Sekisi: 1,8 - Beyazevler: 1 km.