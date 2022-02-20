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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusunu "King Berkay" kazandı

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu’nu Murat Şen’in sahibi olduğu King Berkay isimli safkan at kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda düzenlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Murat Şen'in sahibi olduğu King Berkay isimli safkan at kazandı.


Jokey Halis Karataş'ın bindiği King Berkay birinciliği 1.25.75'lik derecesi ile aldı.


At Sahibi Murat Şen'i ve Jokey Halis Karataş'ı tebrik eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yeşiloba Hipodrumu'nda düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalya takdim etti.

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