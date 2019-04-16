Adana Büyükşehir Belediye Meclisi dualarla açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yerel seçimler sonrası oluşan yeni meclisinin ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında yapıldı. Başkan Karalar, “Geçmiş 5 yıllık süreçte, Hüseyin Sözlü ile sanki tek partiymiş gibi Adana'ya hizmet ettik. Çünkü burada hepimizin dileği, amacı Adana'ya hizmet etmektir. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'yle oluşan yeni meclisinin ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında toplandı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan toplantıda meclis, dua okunarak açıldı.

Meclisin en genç iki üyesi olan Leyla Karakaş ve Furkan Bozkurt ile divanın oluşmasının ardından yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Karalar, “Geçmiş 5 yıllık süreçte, Hüseyin Sözlü ile sanki tek partiymiş gibi Adana'ya hizmet ettik. Çünkü burada hepimizin dileği, amacı Adana'ya hizmet etmektir” dedi.

Gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yeni meclisin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Karalar'a başarı dileklerinde bulundu.

Mecliste karışık oturan üyelerden CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile AK Parti'li Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yanyana oturarak, birliktelik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından toplam 5 maddenin görüşülmesi, Karalar'ın meclise ara vermesiyle görüşülemedi. Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da toplanarak, meclis katiplerini, başkanvekilini, encümen üyelerini, ihtisas komisyonları üyelerini seçmek ve faaliyet raporu ile denetim komisyon raporunu görüşmek için toplanacak.

"Adanalılar ‘Adana İttifakı'nda buluştu"

Meclis toplantısına ara verilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karalar, Adana'ya hizmet etme, çalışma ve kenti güzelliklerine kavuşturma arzusu ve ilk günün heyecanı olduğunu ifade ederek, “30 yıl sonra CHP yeniden seçimi almış oldu esasında ama o dönem partiler ayrı ayrı yarışıyordu, ancak bu son seçimde iki farklı ittifak karşı karşıya geldi. Seçimi her ne kadar ‘Millet İttifakı' olarak biz kazansak da Adana bir bütün olarak birleşti. Daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun insanlar ‘Adana İttifakı'nda buluştu” diye konuştu.

Yeni dönemde işlerinin çok zor olduğunu ve çok sıkıntılı günler yaşanacağını ancak bunları Adanalılarla birlikte aşacaklarını kaydeden Karalar, “Millet bizi kendisine hizmet etmemiz için seçti ama ben hemen her fırsatta şunu söylüyorum, belediyenin mevcut durumunu açık ve net bir şekilde ortaya koymak zorundayım. Borç durumunu, gelir ve giderlerini söylemek durumundayım. Her ay 50-60 milyon liralık bir açığın söz konusu olduğunu da dile getirmek zorundayım. Çünkü vatandaş, ‘Zeydan yapar' diyor ve bize ciddi bir güveni var. Benim de belediyenin bugünkü pozisyonunu halkımla paylaşmam gerekiyor. Hüseyin Sözlü ve daha önce görev yapan diğer tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Adana'ya hizmet etmeye çalıştılar. Ama bizim yönetim mantalitemiz çok farklı. Biz parayı yani kaynakları çok daha verimli kullanacağımızı, olmayan parayı da harcamayacağımızı söylüyoruz. Bugün belediyenin karşı karşıya kaldığı borç yükünden kurtulabilecek miyiz? Elbette ki kurtulacağız çünkü halk, bize kendine hizmet etmek için seçti” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nde ne kadar ‘bankamatikçi' olduğu sorusuna yanıt veren Karalar, net rakamı bilmediğini belirterek şunları söyledi:

“Şu an için net bir rakam telaffuz edemem. Ama ‘var mı?' diye sorarsanız, size olmadığını söyleyemem. Gürsel Tekin'in, söz konusu kişilerin işten çıkartılmalarına yönelik tarafımıza herhangi bir konuşmamız olmadı. Muhtemelen Adana'dan giden haberleri onlar da kamuoyuyla paylaşmış oldular. Belediyelerde ‘bankamatik memurları'nın olabileceği, özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de bu sayının fazla olduğunu biliyoruz. Ancak herhangi bir rakam vermemiz söz konusu değil. Biz de kendimize göre bir inceleme yapacağız. Tespit ettiklerimiz isimleri de kamuoyuyla paylaşacağız.”