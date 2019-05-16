Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Karalar'sız toplandı

Başkan Karalar'ın katılmadığı meclis toplantısı Meclis 1. Başkanvekili MHP'li Mustafa Bayar ve Meclis Katipleri Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında açıldı.

Gündem dışı söz alanın olmadığı toplantıda Başkanvekili Mustafa Bayar oldukça heyecanlı idi. Bayar, gündem maddelerine geçti. 29. madde yeterince anlaşılamadığından ilgili komisyonlara yeniden havale edilirken diğer tüm maddeler ise komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.

Ek gündem maddesi ise komisyona gönderildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.