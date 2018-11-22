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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 9’uncu oturumunu gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 9'uncu oturumunu gerçekleştirdi.


Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı konuşmalar yapılmadı. Cevheribucak, gündemde bulunan 5 maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sundu. Komisyon raporlarının da okunmadığı toplantıda maddeler oy birliği kabul edildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin kapatılmasından sonra ASKİ Genel Kurulu açıldı. Maddelerin komisyonda görüşülmesinden dolayı Cevheribucak, "Arkadaşlar ASKİ Genel Kurulunu aç-kapa yapalım" dedi ve oylamaya sundu.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 11.00'de devam edecek.

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