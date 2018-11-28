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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde rutin çalışma

Adana Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 13.

birleşimini gerçekleştirdi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak, katip üyeler Ertan Sümer ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarını yapılmadığı toplantıda teklifler ilgili komisyonlara sevk edilirken, diğer 6 madde biri çekimser olmak üzere diğerleri komisyondan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.


Cevheribucak, ASKİ Genel Kurulunu da açarak, gündem maddelerinin komisyonlarda görüldüğünü belirterek, genel kurulu kapattı.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmasına 29 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00'te devam edecek.

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