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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 7 dakikalık toplantı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 23 maddeyi ilgili komisyonlara sevk etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılmadığı meclis 1. Başkan Vekili Murat Cevheribucak, Ahmet Tanrıverdi ve Vedat Özder başkanlığında toplandı.


Şubat ayının birinci oturumu açıldıktan sonra gündem dışı konuşmalar yapılmadı. 23 maddeden oluşan gündem maddelerinin tamamının teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara sevk edildi.


7 dakika süren Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.

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