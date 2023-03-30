Adana Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun “Boynu Bükük Öldüler” oyununa ödül

Adana Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği “Boynu Bükük Öldüler” oyunu ödüle layık görüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan 'Boynu Bükük Öldüler' adlı oyun, 8. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından Yılın Projesi Ödülü'ne layık görüldü. Yılmaz Güney tarafından kaleme alınan ve Çukurova üzerinden 1950 Türkiye'sindeki değişimi anlatan “Boynu Bükük Öldüler” adlı roman, Ali Berktay'ın uyarlaması ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisiyle sahnelerde yerini aldı. 1972 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı ödülünü kazanan roman, Yüreğir Ovası, Yenice ve Oymaklı köyleri gibi Yılmaz Güney'in hayatından izler taşırken, oyunlaştırılırken de büyük ölçüde onun vurgularını korudu.

8. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu'nun 2022-2023 döneminde ulusal ve uluslararası tiyatro hareketlerini değerlendirmesi ile Yılın Projesi Ödülü'ne layık görülen 'Boynu Bükük Öldüler' adlı oyun için 24 Nisan tarihinde Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde düzenlenecek törenle ödül verileceği ifade edildi.