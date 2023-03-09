Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar, kendini ve kurumunu savcılığa ihbar etti

Adana'da bir radyo büyükşehir belediyesinin “Sinekle Mücadele” ihalesiyle ilgili savcılığa şikayette bulunmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar kendisini ve belediyeyi savcılığa ihbar etti. Karalar,” Onlara gerek yok ben kendimi savcılığa ihbar ediyorum. Eğer ihalede bizimle ilgili bir suç unsuru bulunursa başım gözüm üstüne, hukuk benim kellemi alsın” dedi.

Adana'da bir radyo, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin “Sinekle Mücadele” ihalesiyle ilgili savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, savcılığa giderek başkalarına gerek olmadığını belirtip, kendisini ve belediyeyi ihbar etti.

Suç duyurusunun ardından adliyede açıklama yapan Başkan Karalar,” Devlette önemli yöneticileriz, elbette kamu oyu basın bizi izleyecek. İzlemeli de. Cidden kamuya verdiğimiz zararlar ilgili ihbarlarda hukuka başvuruda bulunabilirler, bunların hepsine tamam. Ben basını her zaman başımın gözümün üzerine koydum. Çünkü idareciler zaman zaman eksiyi göremez, zaman zaman yanlışı göremez. Onlar bizim göremediğimiz yanlışı bize gösterdiklerinde biz mutlu oluruz. Ama iftira ama hakaret asla olmamalı. Öyle bir şey söz konusu olduğunda da biz hukuka sığınırız. Bizim dayanağımız hukuktur. Eğer hukukta bize sahip çıkmaz ise bu olmaz. Önemli bir görevdeyiz ve önemli işler yapıyoruz. Zaman zaman bizimle ilgili doğru olmayan iftira hakaret içeren yazılar söylemler oluyor. Bende onun için buradayım” diye konuştu.

“Onlara gerek yok kendimi ihbar ediyorum”

Bir radyonun “Sinekle Mücadelesi” ile ilgili bir ihaleyi baz alarak kendilerini savcılığa şikayet edildiğini belirten Karalar,” Onlara gerek yok ben kendimi savcılığa ihbar ediyorum. Sinekle mücadele ihalesini hukuk, savcılık çok dikkatli izlesin. 100 milyonluk olduğu iddia edilen ihale çocuklarımıza ne sağlayacağız, fayda sağlayacağız ile ilgili bir iftira söz konusu. Sayın başsavcı ile konuştum, bu ihaleyi yakından inceleyin. 100 milyona mı 50 milyona mı daha aza mı bitecek, bu ihalede gerçekten biz birilerine bir fayda sağlamak üzere mi yaptık, yoksa gerçekten kuruma faydalı olsun, en rekabetçi en kaliteli malzemeyi en ucuza almak için mi yapılmış bunu incelesin” şeklinde konuştu.

“Suç unsuru bulunursa hukuk kellemi alsın, suçlamalar doğru değilse iftiracılar cezalandırılsın”

Karalar, ”Eğer ihalede bizimle ilgili bir suç unsuru bulunursa başım gözüm üstüne, hukuk benim kellemi alsın. Ama bu ihalede ve başka işlerde ihbar edilen bütün işlerde, bütün işler incelensin. Eğer onlarla ilgili bizim hukuken yaptığımız bir yanlış varsa birilerine kıyak çekmişsek, birilerine bir şey kazandırmışsak kellemiz feda olsun hukuka. Bunların hiç biri doğrul değilse lütfen hukuk bu iftiracıları, bu hakaret edenleri cezalandırsın. Devletin yöneticilerini bu kadar yalnız bırakmasın” ifadelerine yer verdi.

“Bizim bütün ihbarlarımızı değerlendirsinler”

Konuşmasını Karalar, ”Benim başvurum budur, başsavcıya söylediğimde budur. Sayın başsavcıya dedim ki, sinekle mücadele ile ilgili ihaleyi inceleyin onunla ilgili bir suç unsuru varsa bizi cezalandırın, eğer burada bir suç unsuru yoksa olmayacak ben buna eminim, ben yaptıklarımı biliyorum. O zaman iftiracıya gereğini yapın. Bu olmaz ise o zaman hukuktan bahsetmek söz konusu olmak. Bir daha söylüyorum, sadece sinekle mücadele ihalesiyle ilgili değil, bizim işimizle ilgili bütün ihbarları değerlendirsinler. Bütün ihbarlarda eğer bizim hukuka devlete belediyeye kamuya verdiğimiz zarar varsa gereğini yapsınlar. Bizimle ilgili gereğini yapsınlar, yine söylüyorum kellemiz feda olsun” diyerek sözlerini tamamladı.