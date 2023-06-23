Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Futbol Turnuvası sona verdi

Bürokratlar ile gazeteciler cemiyeti üyelerinin yer aldığı gösteri maçı sonrasında, turnuvada finale kalan Gençlik ve Spor ile Özel Güvenlik takımları arasında oynanan final karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Normal süresi 3-3 sonuçlanan müsabakada seri penaltı atışları sonucunda Özel Güvenlik Takımı, Gençlik Spor Takımı'nı 8-7 yenerek şampiyon oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Parkı'nda düzenlenen ve 32 takımın katıldığı turnuvada, bürokratlar ile birlikte 384 Büyükşehir çalışanı sahada ter döktü.

Renkli görüntülere sahne olan ve bu yıl ikincisi yapılan organizasyonda, gelenekselleşme yolunda adımlar atıldı.