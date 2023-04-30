Adana Büyükşehir Belediyesi ve IOM işbirliğinde çilek hasadı etkinliği düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde “Doğada iyi oluşu destekleme” temalı çilek hasadı etkinliği yapıldı.

Etkinliğe Hatay ve Adıyaman'dan gelerek Adana'da barınan depremzede ailelerin yanı sıra, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından psikososyal destek verilen kadınlar ile göçmen kadınlar katıldı. Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi ile Adana Büyükşehir Belediyesi önünden servis araçlarıyla alınan toplam 75 kadın, Sarıçam'daki çilek tarlalarına götürüldü. Etkinlik alanında depremzede, göçmen ve yerel gruplardan oluşan kadınlar doğanın içinde kendi elleriyle çilek toplamanın ayrıcalığını yaşarken, tanışma, kaynaşma, sosyalleşme fırsatları oluştu. Etkinliğe katılanlara reçel yapabilmeleri için sepet, toz şeker, kavanozdan oluşan malzemeler de hediye edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca yürütülen psikososyal destek faaliyetlerinin yanı sıra Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile IOM iş birliğinde dezavantajlı yerel ve göçmen gruplara yönelik düzenlenen sosyal uyumun desteklenmesi etkinliklerinin devam edeceği açıklandı.