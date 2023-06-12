Adana Büyükşehir Belediyesi yaz spor okulları için kayıtlar başladı

Yaz okullarının 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında eğitim vereceği ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada," Spor okulları süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşiyor ve taramalar sonucunda seçilen sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde spor hayatlarına lisanslı olarak devam ediyor. Tüm katılımcıların şort, çanta, antrenman forması, çorap gibi ihtiyaçları Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Kontenjanlarla sınırlı olan yüzme, tenis, voleybol, kano, basketbol, taekwondo, kürek, jimnastik, satranç, güreş, futbol, atletizim ve masa tenisi branşlarından faydalanmak isteyen çocukların, son başvuru tarihi olan 23 Haziran'a kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor"denildi.

Çocuklarını kaydettirmek isteyen vatandaşların, 0322 458 03 36, 0322 458 03 38 numaralı telefonlardan ve www.adana.bel.tr adresinden bilgi edinip işlemlerini gerçekleştirebildiği de kaydedildi.