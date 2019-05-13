Adana Büyükşehir Belediyesi'nde borç tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı birinci oturumunda yine borçlar gündeme geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçenin sorunlarını gündeme getirdikten sonra Pozantı'da kutlayacakları milli gün nedeniyle bir yazıyla sanatçı desteği istediklerini ancak büyükşehirden sadece bando verebileceği şeklinde cevap geldiğini söyledi.

Karalar ise buna cevap olarak Büyükşehir Belediyesinin 4.2 milyar lira borcu bulunduğunu ve her ay da 60 milyon lira açık verdiklerini belirterek, “Biz belediyeyi kaostan hep birlikte kurtaracağız ama bir ayda değil” dedi.

AK Parti Grubu Sözcüsü Ozan Gülaçtı da, “Artık bu sözü duymak istemiyoruz, hizmetlerinizi anlatın” dedi.

Daha sonra Mustafa Şahin Gökçe, İYİ Parti'li Recai Mercimek, CHP Grubu Sözcüsü Serdar Seyhan, MHP'li Abdullah Kaçar, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de birer konuşma yaptı.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Biri ek gündem maddesi olmak üzere toplam 38 maddeden 10'u teklif olması nedeniyle ortak komisyonlara oybirliği ile havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.