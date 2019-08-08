Adana Büyükşehir Belediyesi'nde borçlanmaya ret

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, borçlanma teklifini Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Belediyeyi 169 milyon lira borçlandırma teklifi komisyonlarda olduğu gibi mecliste de reddedildi

Gündem dışı konuşmalarda yine işten çıkarmalarla ilgili sert tartışmalar yaşandı. 56 geçici mevsimlik işçinin yeniden göreve başlaması teklifi ise oy birliği kabul edildi.

Başkan Karalar, karaya oturmuş bir gemiyi yüzdürmeye çalıştıklarını ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de batmış bir gemiye benzediğini ifade ederek, başta işçi alacakları olmak üzere bazı ödemeler için borçlanma yetkisi istediklerini söyledi. Bunun için meclis üyelerinin vicdanına güvendiklerini kaydeden Başkan Karalar, bugüne kadar ASKİ çalışanları dahil toplam 879 kişinin iş akitlerinin feshedildiğini 125'inin kendi istekleri ile emekli olduğunu, 88'inin istifa ettiğini açıkladı.

Borçlanmayla ilgili gündem maddesi hakkında söz alan AK Parti Gurubu Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Adana'nın yararına olacak projelere her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, borcu borçla kapatmaya karşı olduklarını söyledi.

AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan da borçlanma konusunu komisyonlarda değerlendirdiklerini, Cumhur İttifakı olarak alınan kararın siyasi bir önyargı olmadığını vurgulayarak, “Cumhur İttifakı'nın vicdanı Adana'nın vicdanıdır” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra borçlanma yetkisi oylamaya sunuldu. Komisyon kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Salona alınan bazı vatandaşların Cumhur İttifakı üyelerine sözlü sataşmaları ise kısa süre gerginliğe yol açtı.

Borçlanma yetkisi meclisten geçmeyince Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar meclis başkanlığı koltuğunu Mustafa Bayar'a bırakarak salondan ayrıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 11.30'da devam edecek.