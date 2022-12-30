Adana Büyükşehir Belediyesinde en düşük ücret 10 bin 250 lira oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni yıl öncesi çalışanlarla bir araya geldi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, sosyal haklarla birlikte en düşük ücretin 10 bin 250 liraya yükseldiğini açıkladı. Ayrıca ocak, şubat ve mart aylarında, merkez ilçelerde çalışan işçilere ayda 750 lira yakacak parası verileceğini duyurdu. Çalışanlara Başkan Zeydan Karalar'ın geleneksel hale getirdiği yeni yıl ikramiyesi de verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda çalışanlara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın çok özel bir şehir olduğunu belirterek, “Adana kardeşliğin, barışın, hoşgörü ve huzurun kentidir. Adana'da çeşitli kökenlerden gelen insanlar, Adanalılık ruhuyla bütünleşip, bir arada yaşama kültürü geliştirmişlerdir. Diliyoruz ki ülkemizde de aynı barış ve hoşgörü kültürü yerleşsin ve ayrıştırma, ötekileştirme olmasın” dedi.

"Adana'yı şantiyeye çevirdik"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 351 icra dosyası ile devraldıklarını, hizmet veremez bir durumda ve borcu gelirinden yaklaşık 4 kat fazla bir belediyede göreve başladıklarını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Yönetim anlayışında yaptığımız değişiklikle Adana Büyükşehir Belediyesi istediğim noktaya doğdu ilerliyor. Adana'yı şantiyeye çevirdik. Devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldik. Yönetim anlayışını değiştirmemiz sonucunda önemli tasarruflar yaptık ve bununla halkımıza hizmet ediyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi hale geleceğiz ve halkımıza hizmetin kalitesini de miktarını da artıracağız” diye konuştu.

"Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır"

Hükümetin asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladığını, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ise en düşük ücretin sosyal haklarla birlikte 10 bin 250 lira olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Ayrıca ocak, şubat ve mart aylarında, merkez ilçelerde çalışan kardeşlerimize ayda 750 lira yakacak parası vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi memleketini en çok seven işini en iyi yapandır. Adana'mızı güzelleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve böyle güzel bir amaç için çalışmak hepimizin motivasyonunu artırmalı. Yeni yılınızı kutluyorum. Ayağınıza taş değmesin inşallah.”

Çalışanlara Başkan Zeydan Karalar'ın geleneksel hale getirdiği yeni yıl ikramiyesi de verilecek.