İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 lira oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücreti 4 bin 500 lira olarak açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük ücreti 4 bin 500 lira olarak açıkladı.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerde en düşük ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıklamasının ardından birçok belediye en düşük ücreti 4 bin 500 lira olarak açıkladı.


Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar'da bu konuda gerekenin yapılması talimatını verdi ve sosyal medyadan, en düşük ücreti 4 bin 500 lira olduğunu duyurdu.


Başkan Karalar açıklamasında, “Güzellikler önce Adana'da. Belediyemizde en düşük ücret 4 bin 500 lira. Adanalılara hizmet eden büyükşehir çalışanlarına, emekçilere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.