Adana Büyükşehir Belediyesi'nde İnsan Hakları Günü konuşuldu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İnsan hakları Günü konuşmaları yapıldı.

Murat Cevheribucak, Ertan Sümer ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilk önce gündem dışı AK Parti Gurubu adına söz alan Cumali Altınöz, birkaç gün önce Çukurova Belediyesi'nde meydana gelen saldırıda ölenlere rahmet ve yakınlarına sabır diledi. Altınöz, ”Kötü bir olay. Belediyede yaşanmış olması da ayrıca üzücü bir durumdur. Bunlarla ilgili devletimiz gerekli çalışmaları yapacaktır. Buradan taziyelerimizi bildiriyoruz” dedi.

Cevheribucak'ta biri zabıta müdürü diğeri zabıta amirinin rahmetli olduğunu hatırlatarak, ailesine, çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bugünün Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu ifade eden Cevheribucak, ülkemizin son 20 yılda demokratik ve insan haklarını daha çok oturması için çalışmaların yapıldığına inandığını söyledi. Cevheribucak, “Bizler devlet yücelsin anlayışına sahip bir milletiz. Çabalar yeterli mi? Yetersiz. İnşallah demokrasimiz zamanla daha da olgunlaşacaktır” dedi.

CHP'li Vahap Çolak ise Çukurova Belediyesi'ndeki olayı kınadığını söyledi. Çolak, “Daha önceki bir konuşmamda Türkiye'de bir kalkışma var demiştim. Ama bu silahlı kalkışma devlete karşı değil, toplumun birbirine karşı kalkışması var. Öldürülen insanının kadını, çoluğun çocuğun haddi hesabı yok. İnsana saygının olmadığı yerde, bu kadar insanın öldürüldüğü yerde insan hakları diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil zaten. İnsanlar sorununu silahla çözmeye çalışıyor. Çünkü ne adalet duygusu bırakılmış, ne hak duygusu bırakılmış” dedi. Çolak, şöyle devam etti:

“15-20 yılda yüz binlere yakın insan öldürülmüştür. İnsan bu kadar mı duyarsız, acımasız, bu kadar mı birbirine vicdansız davranır mı? Birbirimizin yaşam hakkını savunmuyoruz ki, insan haklarını savunalım. İnsan haklarının olması için 2 kavram gerekiyor. Bunlardan birincisi örgütlenme hakkı, diğeri de insan hakkını koruyarak bir hukuk sistemi. Bağımsız, hiçbir yere bağlı olmayan ve hukukla güvence altına alınan hakkını, bağımsız mahkemeler koruyorsa abu ülkede insan hakları vardır. Onu koruyacak bağımsız bir mahkeme yoksa orada insan hakları yoktur. Birbirimiz aldatmayalım. Geldiğimiz noktada sadece şunu söylüyorum, ruhuna El Fatiha insan haklarının.”

CHP'li Yusuf Akıncı'da insan haklarının ekonomik durumları da görmenin gerektiğini kaydederek, “Nerede bir para gücü varsa orada insan hakları ihlali vardır. Emperyalist güçler bizim yakamızı bıraksalar biz kendi içimizde insan haklarını sağlarız” dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da kendisinin eski zabıta müdürü olduğunu ve 4,5 yıl birlikte çalıştığı Aynur Aykan'ın ve hem emniyetten meslektaşı hem de zabıtadan yakın arkadaşı Cengiz Aydoğdu'ya başsağlığı dileyerek, bu menfur olayı kınadığını söyledi.

MHP'li Ramazan Akyürek de konuşmasında, “Ne yazık ki ülkemiz gelişiyor diyoruz. Ülkemiz çağ atlıyor diyoruz ama kadına şiddeti bir türlü durduramıyoruz” dedi. Akyürek, şunları kaydetti:

“Asıl sorun, insan hakları deyince, İnsan Hakları Derneği deyince Türk Milletinin aklına şu geliyor. Sadece terörist haklarını koruyan dernekler geliyor. Eşi hamile diye pazara giden Mehmetçiğimiz orada katlediliyor, şehrin göbeğinde 2 tane polisimiz kafalarına kurşun sıkılarak katlediliyor, onlar hakkında tek bir kelime söyleyemeyenler, onları öldürenlere karşı bir operasyon yapıldığında hemen piyasaya çıkıyorlar, insan hakları diyorlar. İnsansa herkes insan. İnsan ayrımı olmaz. Kendi geleceği için değil, bu ülkenin geleceği için fedakarlıkta sınır tanımayan insanları insandan saymazsanız, bu dernekler terör örgütlerinin kontrolünde kalırsa o zaman insan hakları da laçkalaşır. Onun için özünde insani ve beşeri hasletlere sahip olmak ve bu duygularla toplumlara mesaj vermek ve toplumları temsil etmek gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemde bulunan ve hepside teklif olan maddeler, ilgili komisyonlara sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.