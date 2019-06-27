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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde RESLOG toplantısı

Türk Belediyeler Birliği (TBB), İsveç Belediyeler Birliği (SALAR), Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği’nin işbirliğinde Yerel Yönetişimde Dayanıklılık Programı (RESLOG) toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

Türk Belediyeler Birliği (TBB), İsveç Belediyeler Birliği (SALAR), Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği'nin işbirliğinde Yerel Yönetişimde Dayanıklılık Programı (RESLOG) toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlık ettiği ve genel hedefi Türkiye'deki yerel yönetim kapasitesinin desteklenmesi olan RESLOG toplantısında, Suriye'deki iç savaş sonucu yaşanan göç ile ilgili yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar karşısında kurumsal ve hizmet kapasitelerinin desteklenmesi, ulusal ve yerel düzeyde koordinasyonun daha etkili sağlanması ve yerel ve bölgesel düzeyde deneyim paylaşımının sağlanması amacıyla platformlar oluşturulması konuları irdelendi.


Toplantıya Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Başkan Zeydan Karalar'ın yanı sıra, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ergül Halisçelik ile Adana Büyükşehir Belediyesi proje çalışanları katıldı. Toplantıya ayrıca misafir olarak RESLOG Ulusal Proje Yöneticileri Sinan Özden ve Metehan Gülaçtı ile RESLOG Çukurova Bölge Uzmanı Alim Çopuroğlu katıldı.

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