İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana Büyükşehir, iş makinesi filosunu güçlendirdi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iş makinesi filosunu güçlendirmek için 10 çekici tır, 3 grayder, 2 toprak silindiri, 1 asfalt silindiri, 1 adet de manyetik seperatörlü konkasör aldığı kaydedildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iş makinesi filosunu güçlendirmek için 10 çekici tır, 3 grayder, 2 toprak silindiri, 1 asfalt silindiri, 1 adet de manyetik seperatörlü konkasör aldığı kaydedildi.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makinelerini kiralama yerine satın alma yöntemiyle filolara kazandırıldığı hem şehrin parasını korumaya hem de hizmetin niceliğini ve niteliğini artırmaya devam edileceği belirtildi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde 81'i otobüs olmak üzere, yaklaşık 200 iş makinesinin satın alındığı, kiralamaya harcanacak paranın 2 yıl içinde amorti edilmesinin sağlanacağı bildirildi. Otobüs ve iş makineleri ile Adanalılara daha yoğun ve kaliteli hizmet etme yolunda önemli adımlar atıldığı kaydedildi.


Belediye Başkanı Zeydan Karalar, son olarak belediyeye 10 çekici tır, 3 grayder, 2 toprak silindiri, 1 asfalt silindiri, 1 adet de manyetik seperatörlü konkasör alındığını söyledi.


Başkan Karalar, “Kiralamaya vereceğimiz parayla 2 yılda kendini amorti edecek 17 iş makinesini daha Adana'mıza kazandırdık. Kentimize hayırlı olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.