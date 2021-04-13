Adana Büyükşehir Meclisi'nde 16 madde görüşüldü

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşmanın yapılmadığı mecliste bir madde daha gündeme eklendi. Birinci gün 20 gündem maddesinden oluşan teklifler müşterek komisyonlara havale edilmişti. İkinci gün oturumunda ise 16 teklif ilgili komisyonlara havale edilirken, 9 komisyon raporu ise oybirliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yarın saat 13.00'te toplanacak. Perşembe günü ise meclis asil ve yedek katiplerini, meclis 1. ve 2. Başkan vekillerini, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarına ait seçimleri gerçekleştirecek.