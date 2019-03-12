Adana Büyükşehir'de e-eğitime devam

Adana'nın 13 ilçesindeki 17 şubesiyle öğrencilere ücretsiz örgün eğitim desteği sunan Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ABEM) internet aracılığıyla uzaktan öğretme modelini üçüncü yılında da yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinden sunduğu, 10 bin öğrenci kapasiteli online eğitim hizmetine ücretsiz dağıtılan üyelik kartlarıyla erişimi sağlayan öğrenciler, dersleri internet ortamında tekrarlayıp, sorular çözerek pekiştirme imkanı buluyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten ABEM, örgün eğitimin yanı sıra teknolojik yeniliklerden yararlanarak internet ortamında uzaktan öğretme modeli hizmetinde üçüncü yılına girdi. Büyükşehir Belediyesi'nin "adana.bel.tr" adresli resmi web sitesinden erişim sağlayan online eğitim hizmeti, 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm dersleri kapsıyor. Online eğitim, ara sınıflarda okuyan öğrencilerin yanı sıra 1 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri ile 15 Haziran'da başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) girecek 12'nci sınıf öğrencilerine büyük kolaylık sağlıyor. Öğrenciler okullarda öğretmenlerinden dinledikleri dersleri, internet ortamında tekrarlayıp, sorular çözerek pekiştirme imkanı buluyor.

Online Eğitim Sistemi'ne erişim sağlayan aktivasyon kartlarını alan öğrenciler, kayıtlarını tamamlayarak diledikleri saatlerde internete girip, arzu ettikleri dersleri online dinleyebiliyor. ABEM Online Eğitim Sistemi'nde konu anlatımlı derslerin yanı sıra soru bankaları, öğrenci gelişim tablosu ve sınav performansları gösteren sekmeler de yer alıyor.