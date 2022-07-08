Adana Büyükşehirde en düşük maaş 6 bin lira

Başkan Karalar, Arife günü ASKİ şantiyesinde işçilerle bayramlaştı. Ardından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu'nda Büyükşehir çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda da bürokratlar ve memurlarla bayramlaştı.

Konuşmalarında Adana için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, KHK'lı çalışanlara verilecek ücretle ilgili de açıklama yaptı. Türkiye'de asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğunu ancak Adana Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük ücretin net 6 bin lira olacağını, sosyal haklarla birlikte bu rakamın 7 bin 100 liraya çıkacağını söyledi.