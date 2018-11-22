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Adana Büyükşehir'de yangın tatbikatı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde olası yangınlara karşı alınan tedbirleri güçlendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde olası yangınlara karşı alınan tedbirleri güçlendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.


Tatbikat, senaryo gereği alarm verilmesi ile başladı. Yangın alarmının çalmasıyla birlikte ana kapı ve acil çıkış kapılarını kullanarak binanın boşaltılması yönündeki anonsu duyan çalışanlar, seri bir şekilde tehlikeden uzaklaştı. Merdivenli araçla tatbikat alanına giren itfaiyeciler, hizmet binasının 9'uncu katında mahsur kalan bir kadın çalışanı kurtardı. Daha sonra Abidin Dino Parkı'nda Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler, kısa bilgilendirmeler yaptı.


İtfaiye görevlileri, yangın söndürme tüpü sıkarak alevlerin oksijen ile bağlantısının nasıl kesileceğini belediye çalışanlarına uygulamalı olarak gösterdi.

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