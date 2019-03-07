Adana Büyükşehir'den öğrencilere afet bilinci eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini Türkiye'de meydana gelen afetler, alınması gereken tedbirler ve deprem sırasında doğru davranış biçimleri konularında bilinçlendirdi. Belediye bürokratları ve AFAD uzmanları, deprem, sel, fırtına, hortum, çığ gibi doğal afetler ile yangınlara yönelik farkındalık eğitimi verip, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğretti.

Eğitimin sonunda öğrencilere içinde afetler konusunda bilgilendirici broşürlerin ve el fenerinin bulunduğu afet çantası hediye edildi.