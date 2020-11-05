Adana Büyükşehir'in yardım tırı İzmir'de

Adana Büyükşehir Belediyesi, İzmir'e yardım tırı gönderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İzmir'de yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzattı. Depremin olduğu ilk andan itibaren uzman kurtarma ekiplerini İzmir'e gönderen, ardından da deprem bölgesine kendisi giden Başkan Zeydan Karalar, "Ülkenin neresinde hangi acı yaşanıyorsa biz de o acıyı yüreğimizde hissediyoruz. İzmirli kardeşlerimizin acısını hafifletmek, deprem sonrası oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir'e yardımlarını ilk günden itibaren sürdüren ve daha önce jeneratör, seyyar tuvalet, gıda, sağlık kitleri ve elektrikli ısıtıcı gönderen Adana Büyükşehir Belediyesi bu kez de 500 battaniye, 20 bin maske ve 50 elektrikli hastane yatağını yardım tırıyla bölgeye ulaştırdı. Yardımlar İzmir'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.