Adana çiçek mezatında Sevgililer Günü hareketliliği

Adana'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde ve mezatlarda hareketlilik yaşanıyor. Sevgililer Günü'nde Adana'da 1 milyonun üzerinde gül satışı hedefleniyor.

Adana Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Oğuz, Sevgililer Günü'nde Adana'da 1 milyonun üzerinde gül satışı hedeflediklerini belirtti. Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirten Oğuz, “Esnafımız hummalı şekilde yarına hazırlıklarını yapıyor. Biz çiçekçilerin görevi sevgiyi taşımak, insanları mutlu etmek. Özel günlerde ve özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde insanların bayram havası içerisinde, birbirine olan sevgisini saygısını dile getirmek amacıyla 14 Şubat'ın sembolü olan gülleri tercih ediyoruz. Sadece gül değil orkideler, şebboylar ve papatyalar da var tabii. Bunları güzel bir şekilde hazırlayıp, süsleyerek tüketiciye sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Hava şartları çiçek fiyatlarını etkiledi”

14 Şubat Sevgililer Günü'nün hazırlıklarının 15 Ocak'tan başladığını ve hazırlıkların bugüne kadar devam ettiğini kaydeden Süleyman Oğuz, "Şu ana kadar Adana'ya gelen sandık sayısı 2 bini geçti. Bu da büyük bir meblağ. Bugün burada Adana ve çevre illerden, ilçelerden gelen ürünler var. Çiçekçi esnafı için fiyatların çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Kışın sert koşulları hortum yağmur dolu yağış derken üretim yarıdan yarıya düştü. Bu yüzden fiyatları etkiledi. Hava şartları kötü olunca üreticinin maliyetleri de yüksek oluyor” dedi.

"1. kalite gülün tanesinin fiyatı 6 TL"

Sevgililer Günü'nün sembolü gülün mezatta demet olarak satıldığını ve 1 demette 20 gün bulunduğunu belirten Oğuz, “Türkiye'deki 1. kalite güllerin tanesi 6 TL'den alıcı buluyor. Fakat yurt dışından gelen ithal güller 13-15 TL arasında değişiyor. Bizim tercihimiz yerli üretimden kendi gülümüzü kendimizin yetiştirmesinden yana. Esnaf arkadaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Çiçekçi esnafı Aydın Sağırer de çiçek almak için mezata geldiğini söyleyerek, “Yarın ki 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığımızı tamamlamak için buradayız. Üreticiden ihale ile çiçekleri alıp yarına tedarikli olmak için buradayız. Genelde gül, orkide ağırlıklı çiçekleri alıyoruz. Tüketiciye daha iyi hizmet verebilmek için sabahın erken saatlerinden beri burada çiçek alıyoruz” ifadelerini kullandı.