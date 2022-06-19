Adana Çiltar Masa Tenisi İhtisas Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu

Adana Çiltar Masa Tenisi İhtisas Kulübü, Spor Toto Masa Tenisi Süper Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu.

5. kuruluş yılını kutlayan kulüp 4. kez Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Adana Çiltar Masa Tenisi İhtisas Kulübü bu sezon aynı zamanda Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu. Çorum'da oynanan final karşılaşmasını güçlü rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 4-2 yenerek şampiyonluk kupasını Adana'ya getirdi.

Önümüzdeki sezon Türkiye'yi Avrupa Kupası'nda temsil edecek kulübün başkan Ali Türemiş, yerel yöneticilere çağrı yaparak, "Bizim sponsorumuz var belediye başkanlarımızdan bize yer vermelerini istiyoruz. Sponsorlarımızla binamızı kamp yerini kendimiz yapacağız. Bize yer vermeleri halinde bu imkanlarla başardığımız şampiyonlukların daha da fazlasını Adana'ya getireceğiz. Rakiplerimizde 2-3 dönüm arazide konumlanmış kamp yerleri antrenman yerleri mevcut. Adana'daki tesisler yeterli değil bizim tek isteğimiz yer verilirse binamızın olması ve daha fazla sporcu yetiştirme hedefimiz var'' dedi.