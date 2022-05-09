Adana Çocuk Festivali yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ile paydaşlığını yaptığı ve geliri SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılacak olan Adana Çocuk Festivali, 6-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mimar Sinan Parkı'nda düzenlendi.

Konser, tiyatro, söyleşi, müzik, dans, atölyeler ve birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarının yer aldığı festivalde, Adanalılar, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. “Dayanışma Başlıyor” teması ile gerçekleşen festivalde oyuncu ve sunucu Berna Laçin ile Yeliz Doğramacılar, Şair-Yazar-Gazeteci-Araştırmacı ve Tiyatro Oyuncusu Sunay Akın, oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, Animasyon Yapımcısı-Karikatürist ve Kral Şakir'in Mucidi Varol Yaşaroğlu, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Sinema ve Dizi Oyuncusu Lemi Filozof, Aykut Pala, Adanalılarla söyleşiler gerçekleştirirken, DJ Ersin Show vatandaşları coşturdu.

İrem Derici ve Ece Mumay konserlerinin yer aldığı festivalin stant ve sponsor geliri SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılacak.