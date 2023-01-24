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"Adana Çocuk Şenliği" yarın başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Adana Çocuk Şenliği yarın başlıyor.


"Küçüklere büyük eğlence Büyükşehir'den" sloganıyla düzenlenen şenlik,


25 Ocak -2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenlikte, çocuklara yönelik geleneksel oyunlar, yüz boyama, futbol ve basketbol etkinliği ile teknoloji otobüsünün yer aldığı eğlence programları yer alıyor.


11.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerin tarih ve yerleri şöyle:


25 Ocak Çarşamba: Karacaoğlan Mahallesi, Karacaoğlan Parkı/ Yüreğir


26 Ocak Perşembe: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Muhtarlık Arkası Çocuk Parkı/ Sarıçam


27 Ocak Cuma: Barış Mahallesi, Şehit Jandarma Er Fettah Çevikoğlu Çocuk ve Dinlenme Parkı/ Seyhan


30 Ocak Pazartesi: Bahçeşehir Semt Pazarı/ Seyhan


31 Ocak Salı: Kürkçüler Mahallesi, Dağcı Meydanı/ Sarıçam


1 Şubat Çarşamba: Sarıhamzalı Mahallesi, Kapalı Semt Pazarı/ Seyhan


2 Şubat Pazartesi: Yurt Mahallesi, Spor Park Tesisleri/ Çukurova

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