Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nden karma sergi

Derneğin bir önceki başkanı merhum Veysel Kubat anısına Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açılan sergi 30 Kasım 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Tevfik Gökdemir, yaptığı açış konuşmasında, katılımcılara teşekkür etti.

Prof. Dr. Fikri Akdeniz'de, bilimin ve sanatın işlevinin bireyin toplumsal duygularını zenginleştirip, onu aydınlatmak, eğitmek ve bilgilendirmek olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, “Bir öğretmen ya da bir bilim insanının görevi düşündüklerini yazıta dökerek bilgisi ve bilimiyle topluma ışık verebilmek, kültürünü tanıtmak, yaşadığı toplumu uygarlaşma sürecinde üst düzeylere çıkartmak olarak bilinmelidir. Bunu yaparken, kendi çıkarlarının toplum çıkarı ile özdeş olduğunu bilen, örnek bir davranış olarak göstermelidir. Bizlerin anlamlı bir günde güzel duygularla, geçen yılları da anımsatarak birlikte olmamızı sağlayan başkanımız Tevfik Gökdemir'e teşekkür ederim” dedi.

Sergiye serleriyle katılan sanatçılar şu isimlerden oluştu:

Tevfik Gökdemir, Fikri Akdeniz, Hatice Güvel, Nurten Seval Eroğlu, Savaş İlhan, Fatma Ekmekçi, Ferah Eker, Gülay Yılmaz, Dirahşan Yetgin, Sevgi Sarılı Yıldız, Aytül Çiçekli Dursun, Gülruh Badakal, Hasibe Leventdurur, Sema Filiz, Alaattin Aldaş, Meral Soylu, Hacer Kaygusuz, Semahat Beyhan, Fatma Akyüz Güher, Ayfer Arslan ve Burhan İlbars.