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Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Kırşehir’den Adana’ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, yeni görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Kırşehir'den Adana'ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, yeni görevine başladı.


Başsavcı Gümüş, yaptığı açıklamada, Adana'daki görev süresi boyunca, adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi, yargıya olan güvenin en üst seviyeye çıkarılması için gayret göstereceğini belirtti.


1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Gümüş, Salihli Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Gümüş, daha sonra sırasıyla, Karaisalı, Siverek, İskenderun, Sivas Cumhuriyet Savcılığı ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.


2 yıl önce Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Gümüş, geçtiğimiz ay yayımlanan 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Adana Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

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