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Adana Defterdarı Şahin Özmertyurt oldu

Adana Defterdarlığına Şahin Özmertyurt vekaleten atandı.


Osmaniye Defterdarlığına atanan Emin Temiz'den boşalan Adana Defterdarlığı görevine Konya Defterdar Vekili Şahin Özmertyurt getirildi.


Şahin Özmertyurt, hizmet süresi içerisinde 1993 yılında Kilis Malmüdürü olarak görev yaptığı dönemde sırasıyla Gaziantep Muhasebe Müdürlüğü, Kars Aralık Malmüdürlüğü, Kilis Malmüdürlüğü, Mersin Anamur Malmüdürlüğü, Mersin Katma Bütçeli İdareler Saymanlık Müdürlüğünde çalıştıktan sonra bakanlıkça açılan defterdar yardımcılığı sınavını kazanarak sırasıyla Kırıkkale Defterdar Yardımcılığı, Mersin Defterdar Yardımcılığı, Konya Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.


Şahin Özmertyurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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