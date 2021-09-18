Adana Demirspor 3 puanla tanıştı

Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e 26 yıl sonra yükselen Adana Demirspor, ligdeki ilk galibiyetini evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik skorla aldı.

33. dakikada Mario Balotelli'nin penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçen mavi-lacivertli ekip daha sonra Matias Vargas ile 2-0'ı yakaladı. İkinci yarıda ise Boldrin'in şutundan gol yiyen Adana Demirspor, 66. dakikada Bjarnason'un golüyle 3-1'i yakaladı. Bu skorla maçı tamamlayan mavi-lacivertliler, 26 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'de 4 haftanın ardından 3 puanı almış oldu.

Adana Demirspor, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle toplam 5 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.