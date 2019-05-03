Lig'in 32. haftasında, deplasmanda pazar günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Adana'daki hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, Giresunspor maçının taktik provası ve yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını 4 Mayıs Cumartesi günü Giresunspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Adana'daki hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertliler, bugün saat 14.45 uçağıyla Trabzon'a hareket edecek ve kara yoluyla Giresun'a ulaşım sağlayacak.