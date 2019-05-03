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Adana Demirspor, Adana'daki hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Lig'in 32. haftasında, deplasmanda pazar günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Adana'daki hazırlıklarını tamamladı.


Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, Giresunspor maçının taktik provası ve yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını 4 Mayıs Cumartesi günü Giresunspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Adana'daki hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertliler, bugün saat 14.45 uçağıyla Trabzon'a hareket edecek ve kara yoluyla Giresun'a ulaşım sağlayacak.

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