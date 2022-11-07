İhlas Haber Ajansı

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Adana Demirspor, Artem Dzyuba'ın sözleşmesini feshetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da sezon başına Balotelli’in yokluğunu doldurmak için transfer edilen Artem Dzyuba’nın sözleşmesi feshedildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başına Balotelli'in yokluğunu doldurmak için transfer edilen Artem Dzyuba'nın sözleşmesi feshedildi.


Adana Demirspor kulübü, sezon başında Mario Balotelli'in ayrılmasının ardından Artem Dzyuba ile 1+1 yıllığına transfer etmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, Dzyuba'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Artem Dyzuba, Adana Demirspor'la 5 maça çıkarken, Fenerbahçe'ye gol atmıştı.

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