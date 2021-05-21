Adana Demirspor Asbaşkanı Çalık son yolculuğuna uğurlandı

TFF 1.
Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor'un korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden asbaşkanı Şentürk Çalık, son yolculuğuna uğurlandı.
Mavi-lacivertli ekibin yönetim kurulu üyesi iş adamı 55 yaşındaki Şentürk Çalık, korona virüs tedavisi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.
Çalık için bugün önce tesislerde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na götürülen Çalık'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da katıldı.