İhlas Haber Ajansı

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Adana Demirspor attığı her gole 1000 fidan bağışlayacak

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon boyunca attığı her gol için bin fidan bağışlayacağını açıkladı.


Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynayacakları hazırlık maçından itibaren, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere sezon boyunca atacakları her gol için bin fidan bağışlanacağı belirtildi.


Ayrıca kulüp başkanı Murat Sancak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kampanya başlangıcında bağışlanacak 10 bin fidanın, 13 bin fidana yükseltildiğini duyurdu.

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