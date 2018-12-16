İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Demirspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1.

Lig'de dün Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.


Ligde dün deplasmanda Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olan Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Salı günü Türkiye Kupası'nda İstanbul'da konuk olacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde 1 saat 15 dakika süren rejenerasyon antrenmanı ile hazırlıklarına başlayan Balıkerispor, koşu ve koordinasyon çalışmasının yanı sıra yarım sahada serbest maçla idmanı tamamladı.


Adana Demirspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.