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Adana Demirspor "Bilim Kurulu" kurdu

TFF 1.

Lig takımlarından Adana Demirspor'da günümüz şartlarına uygun kurumsallaşma çalışmaları sürüyor. Son olarak Adana Demirspor Futbol Akademisi Bilim Kurulu faaliyete geçirildi.


Bilim Kurulu, bir yandan sporcu sağlığı ve gelişimi için hizmet verirken diğer yandan da Adana Demirspor'u başarıya götürecek sporcular hakkında detaylı bilgiler oluşturacak. Bilim Kurulu yöneticiliğini; Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Abdullah Kılcı yapacak. Bilim Kurulunda fitness antrenörü Cevahir Çaçan ve Diyetisyen Neslihan Aşçı da yer alacak.


Futbol Akademisi Direktörü Gökhan Göktürk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Adana Demirspor Kulübü Başkanımız Murat Sancak'ın vizyonu ile kurulan Bilim Kurulu'muzda günümüzde uygulanan bilimsel yöntemlere dayalı olarak sporcuların performanslarını belirlemek amacıyla gerekli ölçümler yapılacak. Bu ölçümlerin içeriğini; vücut yağ-kas oranı detaylı analizleri, vücut postür analizleri, dayanıklılık testleri, salonda kuvvet testleri, çeviklik, sürat ve dripling testleri oluşturmaktadır. Bu ölçümlerden elde edilen sonuçlarla sporculara özel antrenman programları hazırlama imkanı sağlanmış olacak. Ayrıca; farklı zaman aralıklarıyla uygulanacak olan testlerle sporcuların gelişim süreci de yakından takip edilmiş olacaktır” dedi.

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