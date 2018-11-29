Adana Demirspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 1 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde 13.30'da başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren idman Boluspor maçının taktik antrenmanıyla sona erdi. Antrenmana sakatlığı devam eden İsmail Konuk katılmadı.

Adana Demirspor, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.