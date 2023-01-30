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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'un, sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıtı.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.


Bilet fiyatları şu şekilde:


Batı tribün üst: 200 TL


Batı tribün alt: 103-104 blok 400 TL, 102-105 blok 300 TL, 101-106 blok 200 TL


Maraton üst: 180 TL


Maraton alt: 118 blok 400 TL, 117-119 blok 350 TL, 116-120 blok 300 TL, 115-121 blok 275 TL, 114-122 blok 170 TL


Güney kale arkası alt: 135 TL


Güney kale arkası üst: 110 TL


Kuzey kale arkası alt: 135 TL


Kuze kale arkası üst: 110 TL


Güney balkon: 200 TL


Kuzey balkon: 200 TL


Misafir tribünü: 140 TL

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