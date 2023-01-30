Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'un, sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıtı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Batı tribün üst: 200 TL
Batı tribün alt: 103-104 blok 400 TL, 102-105 blok 300 TL, 101-106 blok 200 TL
Maraton üst: 180 TL
Maraton alt: 118 blok 400 TL, 117-119 blok 350 TL, 116-120 blok 300 TL, 115-121 blok 275 TL, 114-122 blok 170 TL
Güney kale arkası alt: 135 TL
Güney kale arkası üst: 110 TL
Kuzey kale arkası alt: 135 TL
Kuze kale arkası üst: 110 TL
Güney balkon: 200 TL
Kuzey balkon: 200 TL
Misafir tribünü: 140 TL