İhlas Haber Ajansı

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Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başkan Murat Sancak da tesislere gelerek antrenmanı takip etti.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Fenerbahçe maçının son antrenmanı başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarına devam etti. Taktik çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenman son buldu.


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da tesislere gelerek futbolcularla ve Teknik Direktör Montella ile görüştü. Ardından antrenmanı takip etti.

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