Adana Demirspor Futbol Okulu yeni yetenekler arıyor

Türk futboluna ve Adana Demirspor'a geleceğin yıldızlarını kazandırmak isteyen Adana Demirspor Futbol Akademisi 2019-2020 sezonu seçmelerini yapmaya hazırlanıyor.

2019-2020 sezonu Adana Demirspor Seçmeleri 8-9 Haziran tarihlerinde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Seçmelere katılacak futbolcu adaylarının yanında bulunması gerekenler belgelerin; kişisel antrenman malzemeleri, sporcunun nüfus cüzdan fotokopisi, 2019 yılı içerisinde alınmış sağlık raporu olduğu belirtildi.

Seçmeler için herhangi bir ücret alınmayacağı, konuyla ilgili bilgi için “0541 783 1940” nolu numaranın aranabileceği kaydedildi.

Seçmelerin tarih ve saat bilgisi şu şekilde:

Adana Demirspor Futbol Akademisi Seçme Tarihleri (8-9 Haziran)

2003-2004 doğumlular 08:30 - 10:30

2005-2006 doğumlular 11:00 - 12:30

2007-2008 doğumlular 17:00 - 18:30

2009-2012 doğumlular 18:30 - 19:30