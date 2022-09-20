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Adana Demirspor Galatasaray'a karşı kapalı gişe oynayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Galatasaray ile oynayacağı maç için satışa çıkan 31 bin 452 biletin hepsi satıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç için satışa çıkan 31 bin 452 biletin hepsi satıldı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ligin 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı evinde konuk edecek.


Dün akşam 19.40'da 80 TL ile 350 TL arasında fiyatlara satışa çıkan 31 bin 452 bilet, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi.


Böylelikle Adana Demirspor, Galatasaray'a karşı kapalı gişe oynayacak.

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