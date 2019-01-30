Adana Demirspor, Gazişehir FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Pazartesi günü 16.00'da oynayacağı Gazişehir FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Adana Demirspor, Gazişehir FK maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetimde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalarla sona erdi. Basına ve taraftara açık antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmanda yeni transfer Oleksandr Gladky'de takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Mavi-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.