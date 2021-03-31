Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti

Sonunda hepimizin hayali Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımak. İnşallah oyuncularımız bunların karşılığını çok net verirler, biz de burada kupayla dolaşırız” dedi.

TFF 1. Lig'de 49 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 28. haftada cumartesi günü Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Mavi-lacivertli ekip, tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda basın mensuplarına konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 berabere kaldıkları Eskişehirspor maçını geride bıraktıklarını ve bu hafta oynayacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını söyledi. Aybaba, “Oyuncuların morallerini toparladık, şimdi daha iyi düşünüyorlar. Önümüzdeki maçlara ders olsun diye biz de onlara bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da aynı düşüncedeler. Zor bir maçımız var. Keçiörengücü bu ligin iyi takımlarından biri. Biz iyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. Oyuncularımız böyle maçları daha ciddiye alıyor” diye konuştu.

Milli maç arasındaki boşluğu iyi değerlendirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Bazı oyuncularımızın sakatlıklardan kaynaklanan eksikleri falan vardı onları da hallettik. Şimdi maça hazır hale geldik. Şuanda eksik veya cezalı yok. Herkes hazır” ifadelerini kullandı.

“Keçiörengücü maçını kazanmak istiyoruz”

Ligin bitimine kadar oynayacakları 7 maçı kazanmak istediklerini aktaran Samet Aybaba, şunları dile getirdi:

“Maç maç bakıyoruz. Önce Keçiörengücü maçını kazanmak istiyoruz. Kazandıkça görüyorsunuz 3-4 haftada nerelere geldik. Çok imkansız gibi gözüken yukarıdaki takımlar neredeyse bizlerle puan puana gelmekte. İşimize ciddi bakıp, her maçı kazanıp ondan sonrada rakiplerin maçlarını da yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz.”

Ligin son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik hedeflediklerini, 1 beraberliği ise Eskişehirspor maçında aldıklarını hatırlatan Aybaba, “Kazanarak nerelere kadar gidebilirize bakacağız. Sonunda hepimizin hayali Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımak. Camia şu anda kenetlenmiş. İnşallah oyuncularımız bunların karşılığını çok net verirler, biz de burada kupayla dolaşırız artık” dedi.