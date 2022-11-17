Adana Demirspor İdmanyurdu, Trabzonspor maçına kenetlendi

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 5. hafta maçında Adana Demirspor İdmanyurdu Futbol Kulübü, Pazar günü saat 12.00'de kendi evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bu maçtan iyi bir sonuç elde edeceklerini kaydeden Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı, oynayacakları maç öncesi analiz yaptıklarını ve müsabakadan galip çıkmak istediklerini söyledi.

Her maçın önemli olduğunu belirten Sabırlı, "Kendi iç sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Çünkü kendi sahamızı biliyoruz. O bakımdan onu avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Rakibimiz güçlü ve iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Maçın oynanacağı günün bir gün öncesinde de idman yaparak hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Biz de avantaj elde edebilmek ve daha yüksek moralle çalışabilmek için şehrin yapısını, yönetimini, taraftarın moralini yükseltmek için mutlaka bu maçtan iyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyor" dedi.