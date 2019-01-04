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Adana Demirspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ikinci devre hazırlıkları kapsamında girdiği Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana Adana Demirspor'un yeni transferleri Vedat Bora ve Emre Uruç da katıldı.


Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Denge ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, hafif tempo koşu ile sona erdi.


Antrenmana Konyaspor'dan transfer edilen Vedat Bora ile Giresunspor'dan alınan Emre Uruç da katıldı.

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